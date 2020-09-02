رياضة | تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي