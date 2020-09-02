رياضة | كريم طارق يقترب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كريم طارق يقترب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كريم طارق جناح طلائع الجيش والمعار من بتروجت، مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، وأكد له صعوبة استمراره خلال الفترة المقبلة، بعد دخول الزمالك في مفاوضات لضمه.

وأكدت تقاريرصحفية، أن كريم طارق أبلغ إدارة طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني، بتحديد إدارة بتروجت 20 مليون جنيه للموافقة على بيعه بنهاية الموسم الحالي، وهناك محاولات من جانب الزمالك لتقليل القيمة المادية المطلوبة لحسم الصفقة.

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وكان عبد الحميد بسيوني قد حاول في الساعات الماضية، إقناع كريم طارق بالبقاء مع طلائع الجيش لمدة موسم جديد، قبل أن يتدخل الزمالك بقوة في المفاوضات.

وخاض كريم طارق في الموسم الحالي مع طلائع الجيش 18 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.