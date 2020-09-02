شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهب لمضاعفة جراح طنطا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري مع طنطا في الثالثة والنصف عصر الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل زعيم الثغر المباراة برصيد 34 نقطة في المركز الخامس بجدول الدورى، وشدد طلعت يوسف على لاعبيه بضرورة التركيز في المباراة لإدراكه أن فريق طنطا سيؤدى المباراة بمنتهى القوة في ظل تولى الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد سامى المسؤولية خلفا لمحمد صلاح.

ويدرس الجهاز الفنى للاتحاد الدفع بأحمد رفعت وخالد قمر في التشكيل الأساسى للفريق بعد التألق في التدريبات الأخيرة والسعى لتعويض ما فات. كان مجلس إدارة النادى قد وافق على صرف جزء من مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلى مع ربط تلك المستحقات بتحقيق الفوز على طنطا.

ووضح رغبة المدير الفنى في الاعتماد على عدد من الناشئين لإراحة اللاعبين المجهدين من جراء المشاركات المتتالية.

من ناحية أخرى، يدخل طنطا المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط الذي وضع الفريق في مؤخرة الجدول برصيد 16 نقطة عقب خسارته الأخيرة من سموحة بثلاثة أهداف نظيفة، ويأمل أحمد سامى، المدير الفنى الجديد للفريق، في بداية قوية مع الفريق في إطار رحلة البحث عن إنقاذ الفريق.

على جانب آخر، يلتقى نادى مصر، بقيادة خالد جلال، مع حرس الحدود الذي يقوده محمد حليم، في السادسة مساء على ملعب الكلية الحربية، ويعانى الأول من أزمة نزيف النقاط التي وضعته في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة من وادى دجلة 2-1، بينما يحتل الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يدخل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس اختبارا جديدا مع المصرى الذي يقودة على ماهر، في الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب.

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يبحث المقاولون عن استعادة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة من الجونة 1-2 ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل المصرى المركز السادس عشر، برصيد 21 نقطة بعد خسارته الأخيرة من الأهلى 2- صفر.