شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز وجهاً لوجه في صراع الوصافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق جماهير الكرة المصرية، بمختلف ميولها، عند الثامنة والنصف مساء الخميس، صوب أرض ملعب الدفاع الجوى، حيث المواجهة المرتقبة، بين فريقى بيراميدز والزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدورى، خصوصاً أن المواجهة بين الفريقين دائماً ما تأتى حافلة بالإثارة والندية، والمستوى المتميز، فضلاً عن الصراع الدائر بينهما للسعى لحسم المقعد الثانى، فى ترتيب جدول المسابقة، حيث يتساوى الفريقان، قبل المواجهة، ولكل منهما 45 نقطة، إلا أن بيراميدز يحتل المركز الثانى، بفارق الأهداف، عن الزمالك، الذى يأتى بعده فى المرتبة الثالثة. ويدخل الزمالك المواجهة، ويغيب عنه مجموعة من العناصر الأساسية، آخرهم طارق حامد، الذى نال الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الأخيرة، وهى الورقة التى سببت صداعا فى رأس الجهاز الفنى، خلال الأيام القليلة المنقضية، خصوصاً أن طارق حامد من العناصر الأساسية، والمتميزة فى الفريق، وصاحب قدرات خاصة فى التحكم فى إيقاع اللعب بوسط الملعب، خصوصاً أن الفريق سيواجه بيراميدز، الذى يضم مجموعة متميزة من أصحاب المهارات العالية، سواء فى وسط الملعب، أو فى خط الهجوم.

وعكف باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الفترة الأخيرة، على البحث عن البديل الأمثل لغياب حامد، ووجد الفرنسى ضالته فى الدفع بمحمد عبد الغنى بديلاً لطارق حامد، خصوصاً أن عبد الغنى سبق له أن شارك فى وسط الملعب بكفاءة واقتدار، فضلاً عن قدراته فى التأمين الدفاعى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد أبو جبل، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغنى، فرجانى ساسى، أوباما، أشرف بن شرقى، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد. وفى المقابل، أنهى شاشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، استعداداته للمواجهة، من خلال التدريبات الأخيرة، التى أداها فريقه استعداداً للمواجهة.

ووضح من خلال التدريبات أن المدير الفنى لبيراميدز سيعتمد بشكل كبير على خبرات جون أنطوى، فى التعامل مع مدافعى الزمالك، ومحاولة استغلال أى أخطاء لهم داخل الصندوق، وخصص شاشيتش فقرة خاصة لجون أنطوى، للمران على سرعة التعامل مع الكرات داخل الجزاء، باعتبارها أحد الحلول التى سيلجأ لها فريقه فى التعامل مع قوة وخبرات مدافعى الزمالك.

وحرص المدير الفنى لبيراميدز على عقد جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الزمالك، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو سباق المنافسة، وخصوصاً أن المواجهة مع الزمالك تساوى ست نقاط، بالنسبة لفريقه.

وينتظر أن يخوض بيراميدز المواجهة بتشكيل يضم كلاً من مهدى سليمان، على جبر، عبد الله بكرى، رجب بكار، محمد حمدى، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، جون أنطوى.

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