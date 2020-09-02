شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب إعلان الصفقة رسميًا.. تفاصيل اتفاق رمضان صبحي مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل رمضان صبحى، نجم فريق الأهلى السابق، الستار حول مستقبله، بعدما ظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى.

ويتبقى الإعلان الرسمى من جانب نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل إتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، ولاسيما أن اللاعب سبق وأخبر مسؤولى النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد انتهاء فترة استعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

وظهر رمضان صبحى فى مران نادى بيراميدز أمس، حيث قام بتصوير «برومو» إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى النادى السماوى وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر النادى بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

كان النادى الإنجليزى قد أعلن عن رفضه العرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية إنه يصل إلى 4.8 مليون إسترلينى، ولكن عاد مسؤولو بيراميدز وقدموا عرضا جديدا ووافق عليه مسؤولو النادى الإنجليزى.

وتوصل رمضان صبحى لاتفاق من أجل الانتقال لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون جنيه فى 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليوناً فى الموسم الأول، و30 فى الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليوناً فى الموسم الثالث.

يذكر أن رمضان كان قد شارك مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، وأحرز 17 هدفا، وصنع 13 أخرى، وعلى المستوى الإفريقى شارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الإفريقية، وسجل هدفين وصنع ثلاثة، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، وفى الكأس شارك فى 8 مباريات وسجل 3 أهداف.

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