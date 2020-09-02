شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يوضح سبب عدم معاقبة «الشناوي» في أزمته مع «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مشاجرة عنيفة بين الثنائى محمد الشناوى، حارس المرمى، ومحمود كهربا، لاعب الوسط المهاجم، تبادل خلالها اللاعبان السباب في حضور عدد من لاعبى الفريق وعمال غرفة خلع الملابس، ما استدعى المدير الفنى لاتخاذ قرار باستبعاد كهربا من التدريبات الجماعية، وهو دفع اللاعب لرفض قرار التدريب المنفرد وحمل متعلقاته الشخصية من غرفة خلع الملابس والخروج من النادي، ليقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية بلغت مليون جنيه على كهربا.

وأكد مصدر مسؤول داخل الفريق- رفض ذكر اسمه- أن فايلر اضطر لمعاقبة كهربا ولم يتخذ أي إجراء ضد الشناوى نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود حارس المرمى في مباراة وادى دجلة، الجمعة، في ظل عدم قناعة المدير الفنى بمستوى على لطفى، الحارس البديل.

وقال المصدر إن هناك حالة استياء داخل جهاز الكرة من طريقة كهربا في التعامل مع زميله داخل الملعب، مؤكدا أن الطريقة تتنافى مع قيم ومبادئ القلعة الحمراء، التي يقوم عليها النادى عبر تاريخه. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها غدًا الجمعة.

من ناحية أخرى، شهد المران حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيًا استعدادا لمواجهة دجلة، وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمباراة، وشرح الخطة التي سيخوض بها الفريق اللقاء، كما طالبهم بالتركيز وتنفيذ التعليمات لتحقيق الفوز والاقتراب من حسم الدورى، وحذرهم من التهاون لتجنب أي مفاجآت قد تحدث خلال المباراة، ويختتم الفريق تدريباته اليوم الخميس، وينتظر أن يختار المدير الفنى 18 لاعبا للدخول في المعسكر الذي يسبق المباراة، وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة في العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة المصرى الأخيرة بالدورى.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعى وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى أمس، كما قام الجهاز الفنى بتصعيد الحارس حمزة حسين، من قطاع الناشئين، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وشارك حمزة حسين في المران تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس، واشتمل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على العرضيات.

وخاض رباعى حراسة المرمى، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة حسين، تدريبات قوية لتجهيزهم جيدا فنيا وبدنيا.

كما واصل حسين الشحات تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى في مقر النادى بالجزيرة، بعد جراحة «الفتاق» التي خضع لها في يونيو الماضى، وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعى خلال الفترة الماضية.

وقام الشحات بالجرى حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة وادى دجلة، وخضع الشحات لجلسة علاجية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

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في شأن آخر، وافق رينيه فايلر على حصول النيجيرى جونيور أجاى على إجازة للسفر إلى بلاده ورؤية أسرته.

وكشف مصدر داخل الفريق أن تراجع مستوى أجاى لتأثر اللاعب نفسيا وابتعاده لفترة طويلة عن أسرته خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، وما أعقبها من استئناف النشاط. وكشف المصدر أن فايلر رحب بحصول أجاى على إجازة قصيرة لمدة 4 أيام، يحصل عليها اللاعب عقب مباراة وادى دجلة، على أن يعود بعدها للانتظام والاستعداد مع الفريق بشكل طبيعى.

وأوضح المصدر أن الجهاز الإدارى بالأهلى ينسق مع أجاى في الوقت الحالى المواعيد النهائية لسفره، وموعد عودته وكافة الإجراءات، قبل إبلاغ فايلر بالمواعيد استعدادا للمباريات المقبلة.