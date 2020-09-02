شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي والجونة يتعادلان سلبيًا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا إنبي والجونة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، في الأسبوع الـ24 للدوري.

واكتفى كلا الفريقين بهذه النتيجة بإضافة نقطة وحيدة إلى رصيده، وصل بها إنبي للنقطة 31، في المركز السابع، بينما جاء الجونة في المركز الـ11، ويمتلك 25 نقطة.