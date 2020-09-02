شكرا لقرائتكم خطأ إدارى السبب فى استبعاد أليو ديانج من مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى استبعد المالى اليو ديانج من حساباته الفنية في مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام، وكان من المفترض أن يصل ديانج للقاهرة أمس الثلاثاء ولكن اللاعب عندما وصل المطار وجد أن الحجز مدون له بدون تأشيرة القاهرة ليعود اللاعب لمنزله في مالى ، قبل أن يتوجه للمطار مُجدداً بعد 3 ساعات إلا أن الأزمة استمرت لتتأجل عودته ويتخلف اللاعب عن مران الفريق صباح اليوم.

ووجه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عتابا شديد اللهجة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خاصة أنه كان سيعتمد على اليو ديانج بشكل أساسي في مواجهة دجلة بوسط الملعب بجوار حمدي فتحي في ظل غياب عمرو السولية، والذي لازال يُعاني من الإصابة

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ويعود ديانج مساء اليوم الأربعاء من مالى إلا أن اللاعب لن يكون ضمن حسابات فايلر للدفع به في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن أول وثاني تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة التي حصل عليها الفريق بعد مواجهة المصري البورسعيدي.

من جانبه رد اليو ديانج على أنباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة عب الحفيظ، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.