شكرا لقرائتكم الزمالك وبيرميدز .. كارتيرون يكلف مدافعى الأبيض بمهام هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، مدافعى الفريق محمود علاء ومحمود الونش بمهام هجومية بجانب مهام مركزهما الأصلى في الدفاع، وعقد كارتيرون جلسة مع الثنائى علي هامش المعسكر المغلق المقام حاليا استعدادا لمباراة بيراميدز غدا ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، وطلب منهما عمل الزيادة الهجومية مع لاعبى الوسط للضغط على لاعبى بيراميدز في مباراة الغد.

الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

كما طلب كارتيرون من المدافعين ضرورة التمركز الجيد في الكرات الثابتة والتغطية العكسية بالنسبة لظهيرى الجنب منعا لحدوث أخطاء قد تؤدى لأهداف في مرمى محمد أبو جبل.من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد لقائمة مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا، الخميس، على ستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.وتألق ياسين مرعى خلال مشاركته مع الزمالك فى مركز المساك خلال لقاء نادى مصر فى الجولة العشرين بالدورى كما يجيد اللاعب اللعب فى مركزى الظهير الأيسر والوسط المدافع، لذا فضل كارتيرون الاستعانة بجهوده فى ظل غياب طارق حامد لاعب الوسط عن لقاء الغد للإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات وبذلك سيكون اللاعب الصاعد ضمن البدائل المتاحة على مقاعد البدلاء فى مركز الوسط للفريق الأبيض فى لقاء بيراميدز.ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز القادمة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.