شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مواجهة إنبي والجونة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق إنبى مع نظيره الجونة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ولم تشهد المباراة أى ملامح خطورة من لاعبى الفريقين طوال دقائق المباراة ، حيث استمر اللقاء فى منطقة منتصف الملعب دون أى هجمة خطيرة .

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود جاد ، وخط الدفاع: أحمد عبدالعزيز – إبراهيم يحيى – هشام عادل – كريم فؤاد، وخط الوسط: حيميد ماو – عبد الرحمن عامر – عبد الرزاق فيستون – محمود غالي، وخط الهجوم: محمد شريف – أحمد علي.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى..

عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.