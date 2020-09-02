قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي

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