الامارات | كوتينيو يعود إلى برشلونة متوجاً بـ 3 بطولات!

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يعود إلى برشلونة متوجاً بـ 3 بطولات! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عودة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فريق برشلونة الإسباني بعدما انتهت فترة اعارته وعدم رغبة الفريق البافاري بالتعاقد معه بشكل دائم.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه الذي كان قد أوضح الشهر الماضي انه لن يتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم: "مع ابداعاته وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)".

وخاض البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، أحد ابرز مواسمه بعدما كان مر بفترة محبطة في برشلونة عقب انتقاله من ليفربول الإنكليزي عام 2018.

وسجّل كوتينيو 11 هدفا، وصنع تسعة أهداف أخرى، في 38 مباراة مع بايرن في كل المسابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة التاريخية التي فاز فيها ابطال أوروبا على الفريق الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي البطولة القارية.

وكافح كوتينيو من أجل المشاركة كأساسي في تشكيلة المدرب هانزي فليك منذ حلوله بديلا من الكرواتي المقال نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، بعدما فضل فليك توماس مولر عليه في خط الوسط الهجومي.

وحصل الفريق الألماني على خدمات البرازيلي "الموقتة" من برشلونة مقابل 8,5 مليون يورو (10 ملايين دولار) مع خيار الشراء، لكن بايرن فضل عدم تفعيل هذا البند الذي كلن سيكلفه 120 مليون يورو.

واضاف رومينيغه "من الصعب علينا القيام باي استثمارات اخرى بهذا الحجم في هذه الاوقات الاقتصادية الصعبة".

ويبدو أنه سيكون لكوتينيو دورا أكبر في برشلونة مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، بعدما سرت شائعات حول اتصال جرى بين الشخصين يوم الاثنين ليؤكد كومان لكوتينيو انه جزء من مخططه للموسم القادم.



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