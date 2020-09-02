الامارات | بالصور: رمضان صبحي يدير ظهره للأهلي رسمياً.. ويظهر بقميص بيراميدز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن نادي بيراميدز المصري سيعلن اليوم الأربعاء التعاقد مع النجم المصري رمضان صبحي قادماً من هيدرسفيلد الإنجليزي.

ونشر موقع "فيلغول" صوراً للاعب الأهلي السابق، أثناء ارتدائه فقميص بيراميدز، وخضوعه لجلسة تصوير في استاد الدفاع الجوي، تمهيداً للإعلان عن الصفقة رسمياً.

يذكر أن رمضان صبحي رحل بطريقة مثيرة للجدل عن الأهلي، بعدما كان "الأحمر" قد اتفق مع هيدرسفيلد الإنجليزي على ضم اللاعب بصورة نهائية، قبل أن يرفض صبحي الاستمرار مع الأهلي ويختار الانتقال إلى بيراميدز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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