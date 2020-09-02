شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشحه لمجلس النواب.. أحمد بلال «ماكينة» الأهداف الحمراء التي ‏عطلها الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد بلال، نجم وهداف الأهلي ومنتخب مصر السابق، تقدمه للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر فتح باب الترشح بها في 20 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه.

وكان بلال قد تفرغ للتحليل والنقد الكروي عبر شاشات القنوات الفضائية عقب اعتزاله لعبة كرة القدم.

ونستعرض من خلال التقرير مشوار أحمد بلال في الملاعب مع الأهلي ومنتخب مصر وباقي الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها، وأبرز ما جاء فيها.

بداية التوهج في سن الـ17 عاماً ( خليفة حسام حسن)

كتب أحمد بلال شهادة ميلاده الكروية وبداية معرفة الجماهير المصرية بموهبته التهديفية الفذة مع استضافة مصر منافسات كأس العالم للناشئين عام 1997، فبذع نجم ناشىء الأهلي في صفوف الفراعنة واستهل أهداف المونديال بزيارة شباك تايلاند بهدفين، ثم عاد لهز شباك الحارس الاسباني كاسياس في دور الثمانية للبطولة، لتبدأ حكاية عشق جماهير الأهلي للاعب مؤكدين أنه سيكون الخليفة الشرعي لهداف مصر وقتها حسام حسن، ثم مواصلة التألق وقيادة منتخب مصر للشباب للتتويج بكأس أمم أفريقيا 1997 ببوتسوانا وحصل على لقب هداف الدورة بـ 5 أهداف.

أحمد بلال وماكينة تهديف لا تهدأ بقميص الأهلي

ومع تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في عام 1999، بدأت ماكينة أهداف أحمد بلال في العمل بلا توقف، مؤكداً أنه أحد أفضل مهاجمي مصر في ذلك الوقت بلا منازع رغم صغر سنه، حيث استهل أهدافه بشباك شوتنج ستارز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا نسخة 1999، إلا أن تلك الفترة شهدت عدة تقلبات داخل النادي الأحمر من تغيير أجهزة فنية ورحيل بعض النجوم، ليأتي مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي ليعيد بريق بلال من جديد ويعتمد عليه بشكل أساسي بدايةً من منتصف موسم 2001-2002، سجل خلالها 20 هدفاً في فترة وجيزة للغاية، بواقع 7 بدوري الأبطال من 7 مباريات، و13 هدفاً خلال 12 مباراة بالدوري، ليصبح بلال زعيم هدافي الأهلي والكرة المصرية ومهاجم الفريق الأحمر الأول الذي لا غنى عنه.

واستمر تألق بلال في الموسم التالي 2002-2003 بتسجيل 19 هدفاً مع الأهلي بالدوري الممتاز حصل على اثرهم على لقب هداف المسابقة، من ضمنهم هاتريك في شباك بلدية المحلة وسوبر هاتريك في شباك المقاولون، وينضم أحمد بلال لصفوف منتخب مصر الأول ويعتمد عليه محسن صالح، المدير الفني للفراعنة وقتها، بشكل أساسي في قيادة خط الهجوم وشارك في أمم أفريقيا نسخة 2004 بتونس وحفر اسمه ضمن مسجلي أهداف الفراعنة في الكان، وفي 2003 -2004 وعلى الرغم من كونه موسم كارثي داخل القلعة الجمراء إلا أن بلال واصل ماكينة أهدافه وأحرز 9 أهداف.

الرباط الصليبي يعطل ماكينة أهداف «أحمد اجوال»

أحمد «اجوال» هو لقب أطلقه الاعلامي أحمد شوبير على بلال لغزارة أهدافه، ثم صار هو اللقب المفضل لقناص الأهلي خلال رحلته بالملاعب، إلا أن هذه الرحلة العامرة بالنجاحات قد توقفت شىء ما بعد إصابة بالغة تعرض لها في مباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري بالبطولة العربية في مارس من عام 2004 بقطع في الرباط الصليبي، تسبب كثيراً في تراجع بلال بعد العودة، ومن ثم ابرام النادي الأحمر عدة صفقات في ذلك الوقت حال دون منحه فرص عديدة للمشاركة.

بلال خاض عدة تجارب احترافية أبرزها مع ناديي كونيا سبور وأنقرة بتركيا، وأنهى مشواره مع نادي سموحة والذي انضم له عقب الرحيل من الأهلي

أحمد بلال بأرقام قياسية في الأهلي

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يعتبر أحمد بلال هو أخر لاعب سجل أربعة أهداف في الدوري المصري، فمنذ تسجيله رباعية في شباك المقاولون العرب موسم 2002-2003 لم ينجح لاعب في احراز الرباعية، اللهم إلا زميله أسامة حسني الذي أمطر شباك الكروم بخمسة أهداف موسم 2003-2004.

كما يعتبر أحمد بلال هو عاشر الهدافين التاريخيين للأهلي عبر تاريخه بالدوري رغم قصر الفترة التي شارك فيها بشكل أساسي مع الأهلي خاصةً عقب تكرار اصاباته، ففي جعبته 55 هدفاً باللون الأحمر في الدوري الممتاز، و62 بشكل عام في المسابقة بعد احرازه 7 أهداف بقميص سموحة.

كما ارتدى أحمد بلال شارة قيادة الأهلي في موسم 2005-2006 بصفته أحد أقدم أبناء النادي الأحمر في ذلك الوقت.

وسجل بلال 107 هدفاً في مشواره مع الأندية ومنتخب مصر الأول بخلاف أهدافه في فترة الناشئن والشباب، وذلك بواقع 62 هدفاً في الدوري المصري، و5 بكأس مصرو9 اهداف ببطولات الأندية الأفريقية و2 بالعربية و10 خلال رحلته الاحترافية في تركيا، و19 هدفاً دولياً مع منتخب مصر الأول خلال 27 مباراة، كما سجل 3 أهداف في تصفيات دورة سيدني الأولمبية 2000 مع منتخب مصر الأولمبي، وهو أصغر لاعب في صفوف الفراعنة.

وحقق بلال 18 لقباً في تاريخه، بواقع 7 دوري مع الأهلي و4 كأس مصر و3 سوبر محلي، و3 دوري أبطال أفريقيا و1 سوبر أفريقي، بالاضافة إلى لقبين شخصيين هما هداف الدوري المصري 2002-2003، برقم قياسي فريد، فهو صاحب أعلى عدد من الأهداف للاعب في الأهلي يحصل على لقب هداف الموسم، بالاضافة إلى أنه هداف أمم أفريقيا للناشئين 1997 مع منتخب مصر، كذلك هداف دورة الفرانفكون مع منتخب مصر في 2001.