شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أحمد ياسر ريان يستحق العودة إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، أن أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، يستحق العودة إلى القلعة الحمراء.

وكان أحمد ياسر ريان قد خرج للإعارة من صفوف الأهلي إلى الجونة خلال موسم 2018-2019.

وأضاف وليد صلاح خلال تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت»: «أحمد ياسر ريان بنسبة مليون بالمائة يستحق الحصول على فرصة في النادي الأهلي».

وتابع: «لكن قبل ذلك لا بد أن يكون هناك استراتيجية للنادي الأهلي في هذا المركز، حتى نرى هل يجب أن يعود اللاعب أم لا».

وأوضح: «هذا المركز به وليد أزارو وبادجي ومروان محسن وأجاي وصلاح محسن وعمرو جمال، بالإضافة لأحمد ياسر ريان، لابد أن يجلس المدير الفني مع مدير الكرة ويحددون احتياجاتهم».

وأكمل: «يجب على اللاعب الذي يعود للأهلي أن يعرف تصنيفه هل سيكون رقم واحد أم ماذا، حتى لا يتكرر الخطأ الذي حدث لـ أحمد على عندما انتقل من المقاولون إلى بيراميدز، لانه كان يجب أن يسأل عن تصنيفه قبل إتمام الصفقة».

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