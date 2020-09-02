شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفي يعلق على استثمار تركي اّل الشيخ في ألميريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحلل الكروي أحمد عفيفي والمتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز، على بيع ألميريا للاعب الأورجوياني داروين نونيز لبنفكيا، وحجم الاستثمارات الهائلة للنادي الإسباني الذي يملكه المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وكتب «عفيفي» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «قصة قصيرة،، أبوناصر اشترى ألميريا من سنة بـ٢٠ مليون، النهاردة هيبيع لاعب ألميريا نونييز لبنفيكا».
وواصل: «صفقة انتقال نونيز لبنفيكا هتدخل لألميريا ٢٤ مليون، وتصل مع الإضافات لـ٤٤ مليون مع ٢٠٪ لألميريا في حالة إعادة البيع (أكتر من سعر النادي كله على بعضه مرتين من لاعب واحد».
وأوضح: «الرقم اللي هينتقل بيه نونيز هو أعلى رقم اشترى بيه بنفيكا أي لاعب وأعلى رقم اتباع بيه أي لاعب في السيكوندا«.
وأتم: «أبوناصر لو باع النادي النهاردة يطلع كسبان ٣٠٠٪ تقريبًا أو أكتر، فيه ناس بتعرف من أين تؤكل الكتف وناس عايشين في أوهام وساحبين معاهم غيرهم في حروب وهمية، فالحمدلله الذي أنقذنا من إفساد الرياضة المصرية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عفيفي يعلق على استثمار تركي اّل الشيخ في ألميريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.