شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفي يعلق على استثمار تركي اّل الشيخ في ألميريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحلل الكروي أحمد عفيفي والمتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز، على بيع ألميريا للاعب الأورجوياني داروين نونيز لبنفكيا، وحجم الاستثمارات الهائلة للنادي الإسباني الذي يملكه المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتب «عفيفي» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «قصة قصيرة،، أبوناصر اشترى ألميريا من سنة بـ٢٠ مليون، النهاردة هيبيع لاعب ألميريا نونييز لبنفيكا».

وواصل: «صفقة انتقال نونيز لبنفيكا هتدخل لألميريا ٢٤ مليون، وتصل مع الإضافات لـ٤٤ مليون مع ٢٠٪ لألميريا في حالة إعادة البيع (أكتر من سعر النادي كله على بعضه مرتين من لاعب واحد».

وأوضح: «الرقم اللي هينتقل بيه نونيز هو أعلى رقم اشترى بيه بنفيكا أي لاعب وأعلى رقم اتباع بيه أي لاعب في السيكوندا«.

وأتم: «أبوناصر لو باع النادي النهاردة يطلع كسبان ٣٠٠٪ تقريبًا أو أكتر، فيه ناس بتعرف من أين تؤكل الكتف وناس عايشين في أوهام وساحبين معاهم غيرهم في حروب وهمية، فالحمدلله الذي أنقذنا من إفساد الرياضة المصرية».

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