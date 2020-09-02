شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الناشئين بالزمالك يختبر العناصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، تجارب لعدد من اللاعبين من أجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع، وذلك في حضور طارق يحيى، رئيس القطاع، ومدحت عبدالهادي، نائب رئيس القطاع، وأحمد سمير، المدير الفني.

وضمت اللجنه الفنية كل من أحمد عبدالحليم، وغانم سلطان، وحسن بصري، وعادل المأمور، وتامر عبدالحميد.