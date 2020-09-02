شتيغن يودع ايفان راكيتيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

وجه حارس ​برشلونة​ ​مارك اندريه تير شتيغن​ رسالة وداعية لزميله ​ايفان راكيتيش​ الذي غادر النادي الكتالوني.

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وكان راكيتيتش قد اتم عاد الى نادي اشبيلية في صفقة بلغت 1.5 مليون يورو بالاضافة الى 9 مليون كمتغيرات.

ونشر الحارس الالماني تغردية عبر تويتر جاء فيها:"6 سنوات بذكريات رائعة كثيرة، ما زلت ممتنًا جدًا لك لمساعدتي خاصة عندما انضممت إلى برشلونة من حيث اللغة والعقلية والثقافة، لن أنسى أبدًا هذا الأمر".

وتابع قائلا:"أتطلع إلى اللعب ضدك، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل فقط، عناق كبير يا صديقي".