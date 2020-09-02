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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شتيغن يودع ايفان راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
وجه حارس برشلونة مارك اندريه تير شتيغن رسالة وداعية لزميله ايفان راكيتيش الذي غادر النادي الكتالوني.
وكان راكيتيتش قد اتم عاد الى نادي اشبيلية في صفقة بلغت 1.5 مليون يورو بالاضافة الى 9 مليون كمتغيرات.
ونشر الحارس الالماني تغردية عبر تويتر جاء فيها:"6 سنوات بذكريات رائعة كثيرة، ما زلت ممتنًا جدًا لك لمساعدتي خاصة عندما انضممت إلى برشلونة من حيث اللغة والعقلية والثقافة، لن أنسى أبدًا هذا الأمر".
وتابع قائلا:"أتطلع إلى اللعب ضدك، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل فقط، عناق كبير يا صديقي".
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