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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الان وجايمس.. ايفرتون يتجه لحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
يعمل نادي إيفرتون الانكليزي بقوة على تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز.
واقترب ايفرتون من اتمام صفقتي الدولي الكولومبي جايمس رودريغيز من ريال مدريد، بالاضافة الى البرازيلي الان من نابولي الايطالي.
ووفقاً لفابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق في شبكة سكاي إيطاليا، ان إيفرتون على وشك التعاقد مع عبدالله دوكوري، لاعب نادي واتفورد.
وأضاف، أن الصفقة ستكلف خزينة التوفيز حوالي 25 مليون يورو، ولكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للصفقة.
ويجذب دوكوري اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية، وأبرزها أرسنال.
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