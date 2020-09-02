سولسكاير: فان دي بيك يتمتع بالمواصفات اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أثنى مدرب ​مانشستر يونايتد​، ​أولي غونار سولسكاير​ على لاعب الشياطين الحمر الجديد، ​دون فان دي بيك​.



وتعاقد اليونايتد مع النجم الهولندي قادماً من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

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وصرح سولسكاير للموقع الرسمي لناديه: "يتمتع دوني بجميع السمات الفنية اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد، ويملك أيضاً الشخصية التي تؤهله على التألق هنا".

وأضاف: "لديه قدرة على قراءة الملعب والمباريات بشكل جيد، سيكمل حقاً الصفات التي لدينا في وسط الملعب، ووصوله يُعزز عمق الموهبة التي لدينا في هذا المركز".

وختم سولسكاير: "أداء فان دي بيك في الدوري الهولندي، ودوري أبطال أوروبا، كان ممتازاً خلال السنوات الماضية، ونحن نتطلع جميعاً للعمل معه".