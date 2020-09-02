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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: فان دي بيك يتمتع بالمواصفات اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
أثنى مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير على لاعب الشياطين الحمر الجديد، دون فان دي بيك.
وتعاقد اليونايتد مع النجم الهولندي قادماً من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
وصرح سولسكاير للموقع الرسمي لناديه: "يتمتع دوني بجميع السمات الفنية اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد، ويملك أيضاً الشخصية التي تؤهله على التألق هنا".
وأضاف: "لديه قدرة على قراءة الملعب والمباريات بشكل جيد، سيكمل حقاً الصفات التي لدينا في وسط الملعب، ووصوله يُعزز عمق الموهبة التي لدينا في هذا المركز".
وختم سولسكاير: "أداء فان دي بيك في الدوري الهولندي، ودوري أبطال أوروبا، كان ممتازاً خلال السنوات الماضية، ونحن نتطلع جميعاً للعمل معه".
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