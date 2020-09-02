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فيروس كورونا يضرب بيرلسكوني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

اتت نتائج فحوصات رئيس وزراء ايطاليا ورئيس نادي ​ميلان​ السابق ورئيس نادي ​مونزا​ الحالي سيليفو ​بيرلسكوني​ ايجابية وتاكدت اضابته بفيروس كورونا المستجد.

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واكد طبيب بيرلسكوني الخاص اصابة الاخير بكورونا ولكن من دون عوارض وبالتالي سيدخل في حجر منزلي ريثما يتخلص من المرض.

وتناول الطبيب مسألة سن بيرلسكوني الذي تخطى ال 84 من العمر واكد انه في مرحلة خطرة بالنسبة للوباء ولكن حتى الا العوارض غير مقلقة.

يذكر ان بيرلسكوني قضى 30 سنة في رئاسة ميلان قبل الرحيل وخوض تجربة جديدة مع مونزا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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