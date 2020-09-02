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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يضرب بيرلسكوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
اتت نتائج فحوصات رئيس وزراء ايطاليا ورئيس نادي ميلان السابق ورئيس نادي مونزا الحالي سيليفو بيرلسكوني ايجابية وتاكدت اضابته بفيروس كورونا المستجد.
واكد طبيب بيرلسكوني الخاص اصابة الاخير بكورونا ولكن من دون عوارض وبالتالي سيدخل في حجر منزلي ريثما يتخلص من المرض.
وتناول الطبيب مسألة سن بيرلسكوني الذي تخطى ال 84 من العمر واكد انه في مرحلة خطرة بالنسبة للوباء ولكن حتى الا العوارض غير مقلقة.
يذكر ان بيرلسكوني قضى 30 سنة في رئاسة ميلان قبل الرحيل وخوض تجربة جديدة مع مونزا.
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