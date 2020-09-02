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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوارت: مانشستر يونايتد هو الاختيار الصحيح بالنسبة لـ فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
اكد سجاك سوارت وكيل الدولي الهولندي فان دي بيك، أن موكله ارتبط بالعديد من الأندية التي كانت مهتمة بضمه خلال الصيف الجاري.
وانتقل فان دي بيك رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع أياكس الهولندي، وفاز بالسباق للتعاقد مع النجم الشاب.
ونشرت قناة أياكس الرسمية تصريحات سوارت التي اتت كالاتي: "مانشستر يونايتد هو الاختيار الصحيح بالنسبة له، رغم ذلك كانت هناك اهتمامات كبيرة من أندية كبرى في أوروبا".
واضاف: "لقد أراد آرسنال التعاقد معه، كذلك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ولكن مع تفشي فيروس كورونا وتسبب ذلك في أزمة اقتصادية كبيرة، تراجعت بعض الأندية".
واختتم: "آرسنال واصل التفاوض مع أياكس، لكن لم يتمكن من الوصول للمقابل المناسب لانتقال اللاعب، مانشستر يونايتد كان النادي الأكثر جدية، والذي لبى مطالب أياكس، وبالتأكيد ستكون مغامرة ممتعة للاعب في هذا النادي الكبير".
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