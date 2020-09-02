شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا بدون نجوم بايرن تواجه إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود الحياة اليوم إلى روزنامة المباريات الدولية من خلال أسبوع حافل بالمواجهات المثيرة في افتتاح فعاليات النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بمشاركة 16 منتخبا، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويلعب المنتخب الألماني (المانشافت) ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أوكرانيا وإسبانيا وسويسرا، حيث تنطلق مباريات هذه المجموعة اليوم باستضافة المنتخب الألماني نظيره الإسباني على ملعب أرينا، كما تلعب أوكرانيا مع سويسرا.

ويلتقي اليوم أيضا، في دوري القسم الثاني، تركيا مع المجر وروسيا مع صربيا في المجموعة الثالثة، وبلغاريا مع أيرلندا ووفنلندا مع ويلز في المجموعة الرابعة.

وفي دوري القسم الثالث، يلتقي المنتخب السوفيني نظيره اليوناني ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثالثة، بينما يشهد دوري القسم الرابع أيضا مباراتي لاتفيا مع أندورا وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الرابعة.

ويستأنف المانشافت البطولة بصيغة مختلفة، حيث يخوض مديره الفني يواخيم لوف مباراة اليوم والتي تليها أمام سويسرا في غياب نجوم بايرن ميونخ بعد أن منحهم لوف راحة عقب مشاركتهم أخيرا في نهائي دوري أبطال أوروبا وتتويجهم باللقب.

كما لن يشارك لاعب بوروسيا دورتموند نيكو تشولز مع المانشافت في هاتين المباراتين بسبب الإصابة.

وكانت حقيقة «الفقاعة» الصحية التي يعيش فيها المانشافت واضحة للعيان بحلول منتصف نهار الاثنين الماضي، حيث كانت الشرطة تجوب الشوارع الضيقة المحيطة بمقر إقامة البعثة.

Advertisements

وبينما تزاحم الراغبون في الحصول على التوقيعات التذكارية حول مدخل الفندق، الذي يقيم فيه الفريق، تم السماح لـ12 مشجعا فقط مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة عن نجوم الفريق وإن نجح مشجع شاب في التقاط صورة مع كاي هافيرتز.

وتابع مران المانشافت أمس الأول نحو 40 مشجعا ولكن من خلف سياج أبعدهم عن الملعب نحو 100م.

وتتمثل الغيابات الرئيسة عن صفوف المانشافت في لاعبي بايرن الأربعة وهم حارس المرمى مانويل نوير وجوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وسيرج نابري.

كما منح لوف اللاعبين لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالشتنبرج نجمي لايبزج راحة أيضا، حيث خاض فريقهما الدور قبل النهائي في دوري الأبطال الأوروبي قبل نحو أسبوعين فقط.

ورغم الراحة التي منحها لوف للاعبي بايرن في هذه المرحلة، سيكون الفريق البافاري ممثلا في قائمة المانشافت خلال المباراتين المرتقبتين، وذلك من خلال اللاعبين ليروى ساني ونيكلاس شوله العائدين بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وتم تأجيل مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني بدوري أمم أوروبا خلال مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

والآن أصبح لوف مطالبا بقيادة المانشافت لثماني مباريات في غضون11 أسبوعا والتركيز بعدها على بطولة كأس أمم أوروبا 2021.