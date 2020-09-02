شكرا لقرائتكم خبر بيرلو يستهل تدريب يوفنتوس بمواجهة سامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف جدول مباريات الدوري الإيطالي الذي نشر أمس أن أندريا بيرلو سيستهل مشواره في تدريب يوفنتوس بمواجهة سامبدوريا ضمن المرحلة الأولى، ولكنه سيواجه مهمة صعبة قريبا أمام كل من روما ونابولي. ويستهل يوفنتوس مشوار الدفاع عن اللقب، بلقاء سامبدوريا في المرحلة الأولى التي تنطلق في 20 سبتمبر الحالي. وكان سامبدوريا تعثر الموسم الماضي ليحرز المركز الخامس عشر، ويبدو يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظا للفوز في المباراة الأولى تحت قيادة نجم خط وسطه السابق بيرلو. واختير بيرلو لتدريب يوفنتوس بعد إقالة ماوريتسيو ساري الذي قضى موسما واحدا فقط في تدريب يوفنتوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيرلو يستهل تدريب يوفنتوس بمواجهة سامبدوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.