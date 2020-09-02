والد ميسي: من الصعب استمرار ابني مع برشلونة

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وقال جورجي ميسي في تصريحات لقناة «ديبورتيس 4» التلفزيونية الإسبانية لدى سؤاله عن فرص استمرار ميسي مع برشلونة «أعتقد أن هذا سيكون صعبا، صعبا، صعبا».
وجاء ذلك لدى توجه جورجي إلى الاجتماع مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أمس.
وتغيب ميسي خلال أول يومين من تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد، بعد أيام من إرسال خطاب إلى إدارة برشلونة أبلغها فيه برغبته في الرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر.
ولا يزال برشلونة يؤكد أنه كان من المفترض توجيه الخطاب في يونيو الماضي، وأنه بمرور مهلة إبلاغه بالرغبة في الرحيل، بات اللاعب ملزما بالشرط الجزائي في العقد وقيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار).
يشار إلى أن ميسي يبدو قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يدربه بيب جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة، لكن النادي الإنجليزي لن يتقدم لضم اللاعب إلا بعد وضوح الرؤية بشأن موقفه التعاقدي مع برشلونة.
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