إيندهوفن يضم فيليب ماكس

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وذكر أوجسبورج أن ماكس (26 عاما) طلب الرحيل عن الفريق.
وانضم ماكس إلى إيندهوفن، المتوج بطلا لهولندا 24 مرة لمدة 4 أعوام.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تردد أنها تصل إلى نحو 10 ملايين يورو (9ر11 مليون دولار).
وقال ماكس «أسلوب إيندهوفن يروق لي حقا، هو فريق يسعى إلى الألقاب، وهو ما أسعى إليه أيضا».
وخاض ماكس 156 مباراة رسمية ضمن صفوف أوجسبورج وسجل 15 هدفا، وصنع 29 هدفا، منذ قدومه من كارلسروه في عام 2015.
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