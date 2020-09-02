شكرا لقرائتكم خبر منح كروزه أحقية اللعب ليونيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المهاجم ماكس كروزه أنه يمكنه تسجيل مشاركته الأولى مع يونيون برلين الألماني في وقت لاحق من سبتمبر الحالي، بعدما أبلغته رابطة الدوري الألماني بأحقيته في بدء اللعب مع الفريق الذي انضم إليه قادما من فناربخشه التركي. ونشر اللاعب، عبر تويتر صورة تؤكد حسم الصفقة، معلقا»رابطة الدوري الألماني أخطرت يونيون وأخطرتني بإمكانية البدء». وكان يونيون قدم الألماني الدولي السابق كروزه (32 عاما) في السابع من أغسطس الماضي، لكن إجراءات إتمام الصفقة تأخرت من جانب فناربخشه بسبب خلافات تتعلق بالجوانب المالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منح كروزه أحقية اللعب ليونيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.