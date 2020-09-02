شكرا لقرائتكم خبر كروس: رحيل ميسي عن برشلونة سيفيد الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توني كروس، إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادي الملكي.

كما أوضح كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع «إينفاخ مال لوبن» نشرت أمس «لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا، رحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما».

ويدور الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني منذ عقود.

Advertisements

وتشير تقارير إلى أن ميسي (33 عاما) يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا.

وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وغاب عن تدريبات الفريق التي يقودها المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد، كما غاب قبلها عن الفحوص التي أجراها النادي للاعبين للكشف عن فيروس كورونا.

ووصف توني كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسي بأنه واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، بينما يرى أن زميله السابق بريال مدريد، لاعب يوفنتوس الحالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو الأفضل.