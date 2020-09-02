موناكو يتعاقد مع فولاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي موناكو الفرنسي أمس تعاقده مع مهاجم المنتخب الألماني السابق كيفن فولاند من باير ليفركوزن الألماني، بعقد لمدة 4 أعوام تنتهي في 2024.

وقال فولاند «يسعدني الانضمام إلى هذا النادي الذي يملك تاريخا هائلا وطموحا قويا، كنت أتابع نتائج مبارياته في الموسم الجديد واتطلع الآن إلى الانضمام إلى هذه المجموعة وأن أبدأ العمل لإظهار مهاراتي مع الفريق».

وتردد أن موناكو، الذي يدربه المدير الفني السابق لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش، دفع نحو 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي شارك في 10 مباريات دولية.

وانضم فولاند إلى باير ليفركوزن في 2016 قادما من هوفنهايم وقد سجل 77 هدفا في إجمالي 247 مباراة خاضها في الدوري الألماني (بوندسليجا).