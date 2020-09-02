منصور يلوي ذراع الأهلي بالدعم المشروط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتبط الدعم المالي من العضو الداعم، الأمير منصور بن مشعل، لنادي الأهلي خلال الموسم الحالي بتلبية رغباته واشتراطاته التي تتجدد من فترة لأخرى، فمنذ تزكية الجمعية العمومية غير العادية عبدالإله مؤمنة رئيسا للنادي وحتى اليوم حصلت الإدارة على دعم مالي شحيح من الأمير منصور بسبب اشتراطاته ومطالبته بتنفيذ ما يطلبه قبل تقديم الدعم. دعم منصور بن مشعل المشروط بعد استلام مؤمنة رئاسة النادي طلب الأمير منصور بن مشعل إقالة المدرب كريستيان جروس وتحمل الإدارة الشرط الجزائي، على أن يتكفل هو بعقد المدرب الجديد. وعقب التعاقد مع الصربي فلادان مليويفتش تكفل بجزء من مقدم العقد ورواتب المدرب حتى نهاية الموسم الحالي.

طالب بتغيير المدير التنفيذي لكرة القدم أكثر من مرة، وفي إحداها توقف عن الدعم حتى يتم تعيين مرشح من طرفه في المنصب، وهو ما رفضته إدارة النادي.

طالب باعفاء رئيس رابطة المشجعين بدر تركستاني.

طالب بإقالة وتغيير مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك.

بعد أن قرر الابتعاد عن منصب المشرف العام على كرة القدم اشترط تعيين طارق كيال مقابل استمراره في الدعم.

عقب تعيين طارق كيال مشرفا على كرة القدم فاجأ الإدارة بشرط جديد لكي تتسلم دعما ماليا، وهو استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة ياسر محروس.

من ضمن شروطه إتمام التعاقد مع لاعب فريق جدة إسماعيل عمر رغم أن المدرب لم يطالب به، ومع ذلك التقت أطراف أخرى باللاعب وسلمته مقدم عقد 300 ألف واتفقت معه على راتب شهري 85 ألفا، لترفض الإدارة الصفقة التي تمت دون علمها.

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