الاتحاد يعيد سيناريو الموسم الماضي بالأرقام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيناريو الموسم الماضي بعد انقضاء 28 جولة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على صعيد النتائج ومنافسته مع عدد من فرق مؤخرة سلم الترتيب على البقاء. وكان الاتحاد حقق بعد مرور 28 جولة من الدوري في الموسم الماضي، 8 انتصارات، وتعادل 7 مرات وتلقى 13 خسارة، وهو ما حدث للفريق أيضا في الموسم الحالي. كما سجل في الموسم الماضي 38 هدفا حتى الجولة الـ28، بينما سجل في الموسم الحالي 39. وفي الموسم الماضي استقبل 42 هدفا في حين استقبل في الموسم الحالي حتى نهاية الجولة الـ28، 40 هدفا. والمفارقة الوحيدة الواضحة بين عطاء الفريق في الموسمين، أنه في الموسم الماضي خرج بشباك نظيفة 7 مرات، فيما لم يستطع في الموسم الحالي أن يحافظ على شباكه سوى مرتين فقط حتى نهاية مواجهات الجولة الـ28، في إشارة إلى تراجع كبير في هذه الناحية. وجمع الفريق في الموسمين الماضي والحالي حتى الوصول إلى الجولة الـ28، 31 نقطة، كما احتل مركزا واحدا وهو الـ11. وفي 12 ‪ مايو‬من الموسم الماضي، حسم الفريق بقاءه بدوري المحترفين بعد فوزه على الفتح بنتيجة 6-2 ضمن منافسات الجولة الـ29، إلا أنه في الموسم الحالي واجه الفتح في الجولة الـ28 في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. يذكر أن الاتحاد لم يحسم أمر بقائه ضمن فرق أندية الدوري، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة وتبقت له مواجهتان أمام فريقي النصر والعدالة، ويحتاج إلى الفوز في واحدة من المباراتين لضمان البقاء رسميا، حيث يخطط الفريق، إدارة وجهازا فنيا ولاعبين لحسم البقاء من مواجهة النصر الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار لقاءات الجولة الـ29 قبل الأخيرة.

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