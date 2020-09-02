باعشن يكذب عودته لرئاسة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد الرئيس السابق لنادي الاتحاد حاتم باعشن عودته للجلوس على الكرسي في المرحلة الحالية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين أحاديث عن عودة باعشن لرئاسة النادي قبل أن يرد أمس عبر حسابه الشخصي على توتير بقوله «للأسف الشديد لاحظت مؤخرا تداول أخبار عن عودتي لرئاسة النادي، هذه الأخبار غير صحيحة، أرجو من الجميع تضافر الجهود لدعم اللاعبين وتحفيزهم للانتصار في المباراتين القادمتين لتفادي خطر الهبوط، يجب الابتعاد عن الشوشرة على الفريق بأخبار لا تفيد النادي في هذه المرحلة الصعبة.. كلنا ثقة بنمورنا».

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