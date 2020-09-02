110 مدربين في اختتام دورة الرخصة الآسيوية B

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس دورة الرخصة الآسيوية B التي أقيمت في 5 مدن بالمملكة هي الرياض، جدة، الدمام، جازان، المدينة المنورة بمشاركة 110 مدربين.

وأقيمت الدورة على جزءين، الأول خلال الفترة من 10 ـ 21 يناير 2020، والثاني خلال الفترة من 21 أغسطس الماضي حتى أمس الأول الموافق الأول من سبتمبر.

وحضر ختام الدورة التي أقيمت بجامعة الملك سعود بالرياض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، فيما توزع عدد من أعضاء مجلس الإدارة لحضور ختام الدورة بمدن جدة والدمام والمدينة المنورة وجازان.

يذكر أن دورة الرخصة الآسيوية B شهدت عددا من المحاضرات النظرية والعملية العلمية، إذ حاضر فيها المحاضرون السعوديون بندر الأحمدي، عباس غلام، خالد الفرحان، خالد الطمرة، يوسف الغدير، محمد الدشيشي، سمير هلال، محمد العبدلي، فهد مدهش، مشبب الحكيم والمحاضر الدولي الإنجليزي ستيف روتار.

كما حاضر في إصابات الملاعب استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور ماجد السليمان، وفي جوانب اللياقة حاضر الدكتور منصور الصويان والكابتن هاني بغلف والكابتن حسن مجرشي، فيما أشرف على الدورات مدير التعليم في الاتحاد وعضو هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.