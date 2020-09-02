3 حالات كورونا بسان جيرمان

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وانطلقت منافسات الدوري الفرنسي بالفعل لكن باريس سان جيرمان لم يبدأ مشواره، حيث حصل على راحة إضافية بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 أغسطس الماضي.
وطبقا للقواعد المتبعة في الدوري الفرنسي، لا يمكن إجراء التدريبات الجماعية في حالة إصابة 3 أو أكثر من اللاعبين أو العاملين خلال 8 أيام.
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