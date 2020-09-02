شكرا لقرائتكم خبر 3 حالات كورونا بسان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي أمس أن 3 من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد دون أن يكشف عن هوية المصابين، لكنه أكد أنهم خضعوا للبروتوكول الصحي المناسب.

وانطلقت منافسات الدوري الفرنسي بالفعل لكن باريس سان جيرمان لم يبدأ مشواره، حيث حصل على راحة إضافية بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 أغسطس الماضي.

وطبقا للقواعد المتبعة في الدوري الفرنسي، لا يمكن إجراء التدريبات الجماعية في حالة إصابة 3 أو أكثر من اللاعبين أو العاملين خلال 8 أيام.