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أمير الشرقية يهنئ الساحل بصعوده للأولى

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف نادي الساحل من مدينة عنك بمحافظة القطيف بالصعود إلى دوري الأمير للدرجة الأولى.

وأوضح أن التطور والتنافسية التي تشهدها أندية المنطقة الشرقية، هي نتاج الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي والرياضيون من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبينا أن وجود أكثر من ناد من المنطقة الشرقية في درجة المحترفين والدرجة الأولى سيسهم في تعزيز التنافسية، واستثمار المواهب ، وتسليط الضوء عليها، فالمنطقة الشرقية غنية وزاخرة بالقدرات والمواهب في مختلف المجالات الرياضية.

وأكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المنجزات، والمنافسة في مختلف الألعاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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