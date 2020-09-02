شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يهنئ الساحل بصعوده للأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أن التطور والتنافسية التي تشهدها أندية المنطقة الشرقية، هي نتاج الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي والرياضيون من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبينا أن وجود أكثر من ناد من المنطقة الشرقية في درجة المحترفين والدرجة الأولى سيسهم في تعزيز التنافسية، واستثمار المواهب الرياضية، وتسليط الضوء عليها، فالمنطقة الشرقية غنية وزاخرة بالقدرات والمواهب في مختلف المجالات الرياضية.
وأكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المنجزات، والمنافسة في مختلف الألعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يهنئ الساحل بصعوده للأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.