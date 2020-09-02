أمير الشرقية يهنئ الساحل بصعوده للأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف نادي الساحل من مدينة عنك بمحافظة القطيف بالصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وأوضح أن التطور والتنافسية التي تشهدها أندية المنطقة الشرقية، هي نتاج الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي والرياضيون من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبينا أن وجود أكثر من ناد من المنطقة الشرقية في درجة المحترفين والدرجة الأولى سيسهم في تعزيز التنافسية، واستثمار المواهب الرياضية، وتسليط الضوء عليها، فالمنطقة الشرقية غنية وزاخرة بالقدرات والمواهب في مختلف المجالات الرياضية.

وأكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المنجزات، والمنافسة في مختلف الألعاب.