كيف استعاد سماوي الحفر مكانه سريعا بدوري الأضواء؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد الباطن موقعه سريعا بين فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسم صعوده أمس الأول كأحد المتأهلين إلى دوري المحترفين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد أن هبط إلى دوري الأولى الموسم الماضي، في تأكيد على الإصرار والعمل الجبار والمنظم الذي نفذته إدارة النادي برئاسة ناصر الهويدي المتشبع بالخبرة الطويلة في العمل الإداري من خلال عضويته في مجلس إدارة اتحاد القدم وعضوية الجمعية العمومية لسنوات طويلة ومساهمته في صعود الفريق من الدرجة الثالثة حتى وصوله إلى دوري الأضواء. كيف استعاد السماوي مكانه؟ العمل المبكر في ترتيب أوراق الفريق منذ أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب الهبوط الموسم الماضي.

المحافظة على لاعبي الفريق المحليين المؤثرين.

تدعيم الفريق بأسماء جديدة من اللاعبين الأجانب والمحليين.

إقالة المدرب التونسي رضا الحدي عقب الجولة السادسة والتعاقد مع البرتغالي جوزيه جاريدو الذي قاد الفريق للصعود.

تغيير الأجهزة الإدارية من خلال ضم لاعبين سابقين ذوي خبرة في العمل الإداري.

الانتظام في دفع الرواتب وتحفيز اللاعبين بالمكافآت.

استدعاء خبرة التواجد 3 سنوات بدوري المحترفين.

الدعم المادي والمعنوي والمتابعة المستمرة للفريق من محافظ حفر الباطن.

التناغم والتفاهم الكبير بين أعضاء مجلس إدارة النادي. الأهداف الحالية: مواصلة سلسلة الانتصارات رغم ضمان الصعود.

تحقيق لقب درع بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

الوصول إلى رقم قياسي في الرصيد النقطي، حيث يملك الفريق 69 نقطة وتبقت له 4 مواجهات. الأهداف المستقبلية: المحافظة على مكتسبات الفريق من اللاعبين المحليين.

دعم الفريق بتعاقدات مع لاعبين محليين مميزين.

التعاقد مع محترفين أجانب مؤثرين حسب الاحتياجات.

استمرار المدرب الحالي البرتغالي جوزيه جاريدو.

الثبات والاستمرارية بين أندية الكبار.

العمل على زيادة مداخيل النادي الاستثمارية. الباطن لحظة حسم الصعود: لعب 34 مباراة

حصد 69 نقطة

فاز في 20 مباراة

تعادل في 9 مباريات

خسر 5 مباريات

احتل المركز الأول

يبتعد بأربع نقاط عن أقرب منافسيه فريق العين

فريق العين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

القادسية صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

البكيرية الرابع برصيد 56 نقطة.

أحد الخامس برصيد 56 نقطة.

النهضة (52 نقطة) والثقبة وجدة (50 نقطة) الأقل حظوظا بين فرق المقدمة. المنافسون على الصعود فريق العين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

القادسية صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

البكيرية الرابع برصيد 56 نقطة.

أحد الخامس برصيد 56 نقطة.

النهضة ( 52 نقطة ) والثقبة وجدة (50 نقطة) الأقل حظوظا بين فرق المقدمة.

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