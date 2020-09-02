شكرا لقرائتكم "صفقة بنفيكا" تعيد إلى آل الشيخ استثماره في عام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني في استعادة مبلغ استثماره في النادي الأندلسي خلال عام واحد، وذلك بعدما باع عقد الأورغوياني داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي لقاء 25 مليون يورو.

وكان آل الشيخ قد دفع 20 مليون يورو قيمة امتلاك نادي ألميريا في الصيف الماضي، وتعاقد مع مجموعة من اللاعبين، أحدهم نونيز الذي جلبه من بينارول الأورغوياني، وسجل لمصلحة الفريق الأحمر والأبيض 16 هدفاً في 30 مباراة دورية.

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ووفقاً لمصادر "العربية" فإن المهاجم الأورغوياني (21 عاما) الذي باتت قيمة انتقاله الأعلى في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني، كان مطلوباً من نادي برايتون الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن العلاقة بين آل الشيخ وجورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي السابق، والعائد إلى تدريب بنفيكا، ساهمت في نجاح الصفقة لمصلحة النادي المنتمي إلى لشبونة البرتغالية.

وسيحصل ألميريا على 20% من قيمة انتقال اللاعب المولود في مدينة ارتبغاس الأوروغويانية، في حال قرر بنفيكا بيع عقده مستقبلاً.

واحتل ألميريا المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وبلغ الملحق المؤهل إلى الدرجة الأولى قبل الخسارة أمام جيرونا الذي خطف بطاقة الصعود في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.