العقوبة المتوقعة على رمضان صبحي بعد ظهورة بصور إعلان أنضمامه لبيراميدز.. وميدو: لسه موقعش وفيه ضغوط للتراجع

انتشرت صورة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بقميص بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، في إشارة لاقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الفريق، بعد إنهاء كافة تفاصيل انتقاله من قبل مسؤولي الفريقين.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصه لموقع ”القاهرة 24″: “أن رمضان صبحي اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، والإعلان خلال ساعات من الآن”.



وتابع المصدر: “كافة الاتفاقات انتهت مع إدارة هيدرسفيلد، الأمور تحتاج إلى وقت من أجل الاعلان عن انضمام رمضان صبحي للفريق السماوي، حيث سيكون صفقة قوية لدينا”.



سادت حالة من الاستياء داخل إدارة نادي هدرسفليد الإنجليزي، بسبب تسريب صور إعلان بيراميدز لضم رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال أحمد حسام ميدو مقدم برنامج “أوضة اللبس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظة من قبل ناديه”.

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وتابع “علمت أن هناك استياء من قبل إدارة هدرسفيلد بتسريب تلك الصور بعد تأكيدهم بأنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع بيراميدز!! مسؤولو هدرسفيلد يرفضون أي ممارسات من بيراميدز لوضع أي ضغوط عليهم”.



وقد سبق وأعلن النادي الأهلي انتهاء علاقته برمضان صبحي، بعد انتهاء فترة إعارته مع القلعة الحمراء، في أغسطس الماضي، بعدما أبلغ اللاعب إدارة النادي برغبته في الانضمام إلي صفوف بيراميدز.

ومن المقرر أن يعلن بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة، انتقال رمضان صبحي إلى صفوفه، بعدما تم تسريب عدة صور للاعب من جلسة تقديمه.



وتعرض رمضان صبحي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي عقب بيان النادي الأحمر، حيث عبروا عن استيائهم الشديد بسبب قرار اللاعب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يعتبر أحد أبناء القلعة الحمراء.

يعمل رمضان صبحي، فى الوقت الحالى، على تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد أمس، الثلاثاء، بخبر وضع مسئولو بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وإن الإعلان الرسمى بات قريبًا وخلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا إنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.