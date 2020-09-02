هدف من تحت يد الشناوي سر خلافه مع كهربا.. والأهلي يعاقب لاعب الوسط.. والحارس يهدد عبد الحفيظ: «لو غرمتني تاني هسيب النادي وأمشي»

كتب: ضياء السقا

أثارت المشادة الكلامية بين محمود عبد المنعم كهربا والحارس محمد الشناوي، في مران الأهلي، الأربعاء، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع سيد عبد الحفيظ للتدخل وتغريم لاعب الوسط مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.

وتجدد الخلاف بين الثنائي حيت دخلا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس أثناء التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

من جانبه، قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.

وبحسب بيان للأهلي، حرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

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وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، رفض تنفيذ طلب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ بتوقيع غرامة مالية على حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، وذلك بعد واقعة المشادة التي نشبت بينه وبين زميله محمود عبدالمنعم "كهربا".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر له بالأهلي قوله إن سيد عبدالحفيظ طالب بتوقيع عقوبة ضد الشناوي وكهربا معاً، إلا أن الخطيب رفض تنفيذها على الشناوي بعدما سمع تفاصيل الأزمة من الحارس نفسه عبر الهاتف.

وأضاف المصدر أن الشناوي دخل في خلاف مع سيد عبد الحفيظ بسبب العقوبة، قائلا له: “لو غرمتني هسيب النادي وأمشي.. كهربا هو اللي غلطان مش أنا”.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أصر علي معاقبة كهربا فقط، خاصة وأن اللاعب له واقعتين من قبل منذ انضمامه للأهلي في يناير الماضي، الأولي كانت مع شريف إكرامي والثانية مع محمود وحيد، لكن تم التغاضي وقتها عن معاقبة اللاعب ومنحه فرصة لضبط سلوكه.