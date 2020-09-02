موناكو يعلن تعاقده مع فولاند مهاجم باير ليفركوزن

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موناكو: أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الاربعاء تعاقده مع المهاجم الالماني كيفن فولاند من باير ليفركوزن بعقد لاربعة اعوام.

وجاء في بيان لنادي الامارة بطل فرنسا عام 2017 "أس موناكو سعيد بالإعلان عن وصول كيفن فولاند (...) الذي وقع على عقد لاربعة مواسم حتى يونيو 2024".

وسجل فولاند 50 هدفا وصنع 32 في 148 مباراة مع ليفركوزن في جميع المنافسات منذ انضمامه اليه عام 2016 قادما من هوفنهايم.

وقال المهاجم "أنا سعيد بالانضمام الى ناد يتمتع بتاريخ عظيم وطموحات كبيرة. كنت أتابع نتائج الفريق والآن أتطلع قدما للانضمام الى المجموعة والبدء في العمل والاتيان بمهاراتي الى الفريق".

وسينضم فولاند (28 عاما) الى كتيبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي اقاله بايرن ميونيخ في نوفمبر الفائت، وحقق فوزه الاول في الدوري الفرنسي الاحد على متز 1-صفر بعد ان استهل مشواره بتعادل مع رينس 2-2 في المرحلة الاولى.

واعتبر المدير الرياضي بول ميتشل أن فولاند "مهاجم متعدد الامكانات، بإمكانه اللعب كرأس حربة وكمهاجم ثان او كجناح على الطرفين". وتابع "إنه لاعب يعمل جاهدا من أجل الفريق وتظهر الاحصاءات مهاراته التهديفية".

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11 مليون يورو

ووفق مصدر في النادي الالماني، بلغت قيمة الصفقة 11 مليون يورو مع مكافآت.

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها فولاند خارج ألمانيا حيث بدأ مسيرته عام 2010 مع تي اس في 1860 ميونيخ قبل ان ينتقل الى هوفنهايم عام 2012، وفي سجله 77 هدفا و62 تمريرة حاسمة في 247 مباراة خاضها في البوندسليغا.

كما لعب 10 مباريات دولية مع منتخب المانيا مسجلا هدفا وحيد في الفوز الكاسح 8-صفر على سان مارينو المتواضع عام 2016.

ومن المتوقع ان يخسر ليفركوزن الذي حل خامسا في البوندسليغا الموسم الفائت وبالتالي فشله في التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، ايضا جهود صانع العابه كاي هارفيتس الذي بات قريبا من الانتقال الى تشلسي الانكليزي بصفقة تقدر قيمتها وسائل الاعلام البريطانية بـ100 مليون يورو ليصبح اغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.