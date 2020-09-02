راموس: ميسي يجعل الدوري الإسباني أفضل.. نتمنى استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
علق سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني على الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل ليونيل ميسي رسمياً عن برشلونة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" قال راموس :"علينا أن نتنحى جانباً في هذا الأمر، لكن ميسي لديه الأحقية في تقرير مصيره، لا أعلم إذا كانت الطريقة التي سلكها هي الأفضل".
وتقدم ليونيل ميسي بطلب للرحيل عن برشلونة مستغلاً بند الرحيل المجاني بنهاية الموسم الجاري وفقاً لعقده، بينما تتمسك إدارة النادي الكتالوني باستمرار لموسم أخير حتى صيف 2021.
وأتم راموس :"نتمنى أن يستمر ميسي في برشلونة، سيكون ذلك أفضل لفريقه، وللدوري الإسباني، ولمباريات الكلاسيكو".
وتشير التقارير الصحفية إلى احتمالية انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد من موسمين إلى ثلاثة بالإضافة إلى موسمين أخرين في نادي نيويورك سيتي الأمريكي التابع لمجموعة سيتي فوتبول التي تضم 9 أندية حول العالم.
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