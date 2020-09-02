أحمد كشري: أسوان لم يستحق الهزيمة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد كشري، مدرب أسوان، رضاه عن التعادل أمام طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في الدوري.

وأضاف كشري ـ في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس ـ :"حين أكون في فير حالتي ولدي أكثر من 5 لاعبين في الملعب ليسوا في حالتهم إذاً الحمدلله على التعادل وهذا شيء جداً كما أن مصطفى البدري كان من الممكن يخطف الفوز بالإنفراد الذي أهدره".

وتابع مدرب أسوان:"التعادل بمستوانا اليوم مكافأة لنا بعد مباراة بيراميدز فلم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز فخُزمت بخطأ فردي ومشكلتي هي الأخطاء الفردية ولكن التعادل اليوم شبه عادل في ظل أكثر من لاعب ليس في حالته".

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وهُزم فريق أسوان أمام نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف؛ حيث خطف دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة 93.

وأتم كشري حديثه بالإشارة إلى أن خوض المباريات في الثالثة عصراً له ولباق الفرق، مضيفاً:"واجهت منذ عودة الدوري فرقاً قوياً مثل الأهلي، إنبي، المقاولون، بيراميدز واليوم الجيش".

يُذكر أن نادي أسوان تعادل سلبياً أمام نظيره طلائع الجيش سلبياً.