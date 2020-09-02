رسميًا.. مان يونايتد يعلن التعاقد مع فان دي بيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن مانشستر يونايتد عن التعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام لمدة 5 مواسم حتى يونيو 2025، مع إمكانية التجديد لعام أخر.
وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن اللاعب الهولندي الدولي سيدعم وسط ملعب الفريق لمدة 5 مواسم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
وتحدث اللاعب عقب التوقيع للنادي، قائلًا: "لا استطيع أن أشرح لأي درجة هذه فرصة رائعة بالنسبة لي أن أنضم إلى ناد بهذا التاريخ الرائع."
وتابع: "أود أن أشكر كل فرد داخل أياكس، لقد نضجت هنا ولدي علاقة قوية مع النادي، والآن أنا جاهز من أجل الخطوة التالية في مسيرتي وتقديم أفضل مستوى ولا يوجد من هو أفضل من مانشستر يونايتد."
أما المدير الفني أولى جونر سولشاير، فقد تحدث قائلًا: "دوني يمتلك كل القدرات الفنية التي يحتاجها ليكون جزء من الفريق ويحقق النجاح مع مانشستر يونايتد."
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