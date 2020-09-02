مباشر.. إنبي 0 - 0 الجونة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
سيطر التعادل السلبي دون أهداف على مواجهة إنبي والجونة، ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتورسبورت.
وبقي إنبي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31نقطة، متساويا مع سموحة السادس بنفس الرصيد.
فيما ارتقى الجونة للمركز الـ12 مؤقتا برصيد 25 نقطة، بعدما تخطى المقاصة والإنتاج الحربي ولكلا منهما 24 نقطة، ولكن لم يخوضا مباريات الجولة الـ24.
وكانت مباراة طلائع الجيش وأسوان ضمن الجولة ذاتها انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت عصر اليوم.
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