تعادل أسوان وطلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف: شهد ملعب جهاز الرياضة العسكري، تعادل سلبي بين أسوان وطلائع الجيش ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز. وفشل أسوان في تحقيق 3 نقاط للقفز خارج منطقة الخطر بشكل مؤقت. ورفع أسوان رصيده للنقطة رقم 24 في المركز الـ15 بترتيب جدول المسابقة من 24 مباراة. في حين رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة رقم 26 بالمركز العاشر.

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