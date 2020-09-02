روما يشعل سوق الانتقالات باستهداف نجمي تشيلسي وأياكس

يسعى نادي روما الإيطالي لتجديد دماء الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية، بالتعاقد مع العديد من الصفقات السوبر لدعم صفوف الذئاب استعدادًا للموسم الجديد .

ولم يتوقف الأمر فقط على استهداف ضم آركاديوش ميليك هداف نابولي ليكون بديلاً لإيدين دجيكو في حالة بيع الأخير إلى يوفنتوس .

وفي حالة بيع دجيكو إلى الإنتر أو يوفنتوس، يُمكن لهم شراء ميليك من نابولي مقابل بطاقة

الجناح التركي جنكيز أوندير بالإضافة إلى بعض المال .

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن هناك لاعبين آخرين يستهدفهم روما لضمهم إلى جانب البولندي القناص ميليك .

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وأضافت: أن النجم الصربي تاديتش قد تم عرضه من قبل نادي أياكس على روما، لكن المشكلة أن عدم وجود جواز سفر أوروبي مع

اللاعب قد يجعل هناك مشكلة في تسجيله مع الفريق .

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً من ساوثامبتون إلى أياكس في 2018 مقابل 11 مليون و400 ألف يورو .

أما الخيار الآخر لدى ذئاب روما فهو المهاجم الفرنسي لفريق تشيلسي أوليفييه جيرو والذي سبق وأن ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مثل إنتر ميلان ولاتسيو .

سيُكمل اللاعب الدولي الفرنسي عامه الـ34 هذا الشهر وقد قام مؤخراً بتمديد عقده مع تشيلسي إلى يونيو 2021 .