رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وكان فان دي بيك أجرى الفحص الطبي في أمستردام في ظل تواجده في معسكر منتخب بلاده هولندا الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا وإيطاليا . هولندا الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا وإيطاليا . ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة ولكن أوضحت التقارير الصحفية إنها كلفت خزائن الشياطين الحُمر 40 Advertisements مليون جنيه إسترليني . مليون جنيه إسترليني . وشارك فان دي بيك مع أياكس في 175 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 34 آخرين . وخلال الموسم الماضي شارك اللاعب في 37 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11 . وتوج فان دي بيك مع أياكس بلقب لكل من الدوري والكأس والسوبر الهولندي .

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