صور.. قطاع الناشئين بالزمالك يختبر العناصر الجديدة

أجرى قطاع الناشئين بنادي الزمالك اليوم تجارب لعدد من اللاعبين من اجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع وذلك في حضور طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس وأحمد سمير المدير الفني . وذلك في حضور طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس وأحمد سمير المدير الفني . بينما ضمت اللجنة الفنية كلا من أحمد عبد الحليم وغانم سلطان وحسن بصري وعادل المأمور وتامر عبد الحميد .

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