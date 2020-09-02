شوط أول سلبي بين إنبي والجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي إنبي والجونة، بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة بين الفريقين،

في ظل غياب عناصر الفريقين عن مستواهم.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقية ضائعة من الفريقين، خاصة وأن مدربي الفريقين يلعبون بتحفظ شديد.

وتعد تصويبة أكرم توفيق لاعب

وسط نادي الجونة هي أبرز الكرات في الشوط ال,ل، حيث سدد كرة من داخل منطقة جزاء إنبي ولكن ارتطمت في دفاعات نادي إنبي.

ويحتل نادي إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.