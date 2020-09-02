إنتر ميلان يحدد السعر النهائي لبيع بيريسيتش

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضا من بايرن ميونخ الألماني بقيمة 12 مليون يورو لشراء النجم الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش .

وأكدت تقارير أن الإنتر يريد استخدام بيريسيتش ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها إلى توتنهام هوتسبير، بينما ينتقل لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي إلى النيراتزوري .

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو إلي أن بايرن ميونيخ الفائز مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا يريد الاحتفاظ ببيريسيتش بعد فترة إعارة رائعة قضاها مع البافاري .

وكلفت الإعارة خزينة البايرن 5 مليون يورو وكان هناك بند لشراء عقد إيفان بنهاية الموسم لكن صلاحيته انتهت،

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وذلك نظرا لأن البايرن كان يريد ضمه مقابل مبلغ أقل .

ورفض نادي إنتر ميلان العرض والذي يبلغ 12 مليون يورو حيث طلب الحصول على 15 مليون يورو على الأقل لبيع بيريسيتش إلى البافاري بشكلٍ نهائي .

وأفادت تقارير صحفيه أن بيريسيتش عُرض على توتنهام كجزء من عرضهم لشراء ندومبيلي أحد طلبات المدرب أنتونيو كونتي في سوق الانتقالات .