إنتر ميلان يحدد السعر النهائي لبيع بيريسيتش

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضا من بايرن ميونخ الألماني بقيمة 12 مليون يورو لشراء النجم الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش .
وأكدت تقارير أن الإنتر يريد استخدام بيريسيتش ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها إلى توتنهام هوتسبير، بينما ينتقل لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي إلى النيراتزوري .
وأشار موقع كالتشيو ميركاتو إلي أن بايرن ميونيخ الفائز مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا يريد الاحتفاظ ببيريسيتش بعد فترة إعارة رائعة قضاها مع البافاري .
وكلفت الإعارة خزينة البايرن 5 مليون يورو وكان هناك بند لشراء عقد إيفان بنهاية الموسم لكن صلاحيته انتهت،
ورفض نادي إنتر ميلان العرض والذي يبلغ 12 مليون يورو حيث طلب الحصول على 15 مليون يورو على الأقل لبيع بيريسيتش إلى البافاري بشكلٍ نهائي .
وأفادت تقارير صحفيه أن بيريسيتش عُرض على توتنهام كجزء من عرضهم لشراء ندومبيلي أحد طلبات المدرب أنتونيو كونتي في سوق الانتقالات .
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